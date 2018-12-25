2018-12-25T11:01:02+03:00
Общество

Светящуюся маску установили в Барнауле

Ее приурочили к году театра в России
Анна СЕМИНА
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МаскаМаскаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Индустриальном районе Барнаула установили семиметровую светящуюся маску.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, светодиодную конструкцию установили на пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева. Арт-объект в длину составляет 7,5 метров, а в высоту – 3,5 метра. Сам он представляет собой металлический каркас с переливающимися огнями.

- Для того чтобы установить маску, рабочим потребовалось несколько дней, - говорят в администрации краевой столицы.

Там объясняют, чем был обусловлен выбор данной конфигурации – к открытию Года театра в России.

Помимо этого завершилось украшение микрорайона Новосиликатный. Так на Новосибирской улице появились светящиеся «деревья», на столбах – виньетки, а в сквере Победы установили натуральную 14-метровую ель. В скором времени красавицу украсят игрушками и гирляндами. Эту же площадь оформили кубами со светящимися конструкциями в виде елочек. Торжественное открытие снежного городка состоится 28 декабря. Начало в 19.00, а в 20.00 небо озарит фейерверк.

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