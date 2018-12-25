2018-12-25T10:38:48+03:00
Общество

25 декабря – католическое Рождество: Как живут католики на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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Католический костел в БийскеКатолический костел в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске имеется католический костел, куда совсем недавно приехал новый настоятель – священник Сергей Давыдов. «Бийский рабочий» узнал, как живут местные католики.

Красивый и светлый храм непривычно пуст. Приглядывать за ним помогают сестры-монашки. Богослужения проводят каждый день, несмотря на то, что прихожан мало. Большинство из них живут в городе и добираются сюда долго, с пересадками (если на общественном транспорте).

Настоятель Сергей Давыдов Фото: газеты «Бийский рабочий»

Настоятель Сергей ДавыдовФото: газеты «Бийский рабочий»

- Нам запрещено крестить взрослых и принимать их в ряды католической церкви без подготовки, которая включает изучение основ вероучения и занимает минимум год, - рассказывает отец Сергей. - В Московской епархии ужесточили подход – готовятся к крещению два года.

По правилам, семейный человек не может быть рукоположен в католические священники. Только неженатый, принявший обет безбрачия - целибат.

- У меня были попытки создания семьи, но меня что-то останавливало. Семейная жизнь не для меня. У меня другое… Всякие бывают мысли, но я не представляю сейчас себе другую жизнь, - поделился настоятель.

У священников есть небольшая официальная зарплата, но в основном содержание церкви ложится на плечи прихожан. Например, в костеле установлен ящик со свечами, никакой кассы или продавца. Бери сам, а деньги положи в стакан. У католиков не принята «десятина», как у протестантов, которые ежемесячно отдают десятую часть зарплаты.

В церковь католики идут за помощью, когда остальные возможности исчерпали себя. Но, увы, большинство из тех, кто просит о помощи, мошенники. Одна из самых распространенных их легенд – потеря денег на билет. Бывали случаи, когда священник покупал нуждающемуся билет, а он его сдавал и забирал деньги. Сейчас Отец Сергей может распознать мошенника и говорит, что из тех, кто обращался к нему за 10 лет, было всего 3-4 случая, когда людям действительно требовалась помощь.

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