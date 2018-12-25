Двух тяжелых больных доставили в Барнаул из районов
Алтайские медики на минувшей неделе доставили из районов в Барнаул двух тяжелых больных.
Оба – мужчины и им требовалась серьезная медицинская помощь. Так в пятницу, 21 декабря из Поспелихинской Центральной районной больницы в Краевую клиническую больницу был вывезен мужчина 75 лет. Врачи поставили ему диагноз: двухсторонняя пневмония, тяжелое течение болезни.
На следующий день потребовалась эвакуация 62-летнему жителю Краснощековского района. Из местной районной больницы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи перевели пациента с хронической обструктивной болезнью легких. Также с тяжелым течением. Вдобавок к этом добавилась бронхиальная астма. Пенсионеру требовалась искусственная вентиляция легких.
Помимо этого была проведена 471 заочная консультация и 150 санитарных заданий. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи тяжелым больным совершено 68 выездов. Пациентам потребовалось две операции с привлечением сосудистого и общего хирурга.