2018-12-25T10:20:15+03:00
Общество

Двух тяжелых больных доставили в Барнаул из районов

У обоих были сложности с легкими
Анна СЕМИНА
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За неделю медики совершили 68 выездовЗа неделю медики совершили 68 выездовФото: Анна СЕМИНА
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Алтайские медики на минувшей неделе доставили из районов в Барнаул двух тяжелых больных.

Оба – мужчины и им требовалась серьезная медицинская помощь. Так в пятницу, 21 декабря из Поспелихинской Центральной районной больницы в Краевую клиническую больницу был вывезен мужчина 75 лет. Врачи поставили ему диагноз: двухсторонняя пневмония, тяжелое течение болезни.

На следующий день потребовалась эвакуация 62-летнему жителю Краснощековского района. Из местной районной больницы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи перевели пациента с хронической обструктивной болезнью легких. Также с тяжелым течением. Вдобавок к этом добавилась бронхиальная астма. Пенсионеру требовалась искусственная вентиляция легких.

Помимо этого была проведена 471 заочная консультация и 150 санитарных заданий. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи тяжелым больным совершено 68 выездов. Пациентам потребовалось две операции с привлечением сосудистого и общего хирурга.

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