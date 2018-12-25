2018-12-25T09:49:17+03:00
Экономика

ВТБ планирует внедрить мультиканальную модель обслуживания малого и среднего бизнеса

САПОЖКОВА Александра
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Банк ВТБ анонсировал внедрение новой мультиканальной модели продаж субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом в интервью ИА «Прайм» рассказал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Программа представляет комбинацию элементов традиционной и цифровой бизнес-модели. По мнению Руслана Еременко, основная масса и объем бизнеса по-прежнему ведется через сеть точек продаж банка. В ВТБ одна из самых широких сетей обслуживания клиентов в стране и банк не планирует от нее отказываться, но в то же время сосредоточит свое внимание на развитии дистанционных каналов за счет улучшенного колл-центра, онлайн-продаж, а также развития партнерских и агентских программ.

Как отметил топ-менеджер ВТБ, в перспективе 2-3 лет банк ориентируется на продажи в онлайн-каналах порядка 30%.

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