Две жительницы Рубцовска нагло обворовали 80-летнюю старушку
Две жительницы Рубцовска в суде ответят за то, что украли у 80-летней старушки последние деньги.
Следствие установило, что две молодые женщины пришли к одинокой пенсионерке и представились сотрудниками коммунальной службы. Они придумали легенду, что необходимо провести поверку счетчика. Ничего не подозревающая наивная старушка пустила злодеек к себе в квартиру.
- Пока одна из них отвлекала хозяйку, вторая украла у нее 11 тысяч рублей (большую часть пенсии), причинив, тем самым, потерпевшей значительный ущерб, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Прокурор города утвердил обвинительное заключение. Окончательное решение примет суд. Воровкам грозит до шести лет лишения свободы.
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