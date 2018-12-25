Две жительницы Рубцовска нагло обворовали 80-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-25T09:38:40+03:00

Они забрали у нее 11 тысяч рублей

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Две жительницы Рубцовска в суде ответят за то, что украли у 80-летней старушки последние деньги.

Следствие установило, что две молодые женщины пришли к одинокой пенсионерке и представились сотрудниками коммунальной службы. Они придумали легенду, что необходимо провести поверку счетчика. Ничего не подозревающая наивная старушка пустила злодеек к себе в квартиру.

- Пока одна из них отвлекала хозяйку, вторая украла у нее 11 тысяч рублей (большую часть пенсии), причинив, тем самым, потерпевшей значительный ущерб, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение. Окончательное решение примет суд. Воровкам грозит до шести лет лишения свободы.

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