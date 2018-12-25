2018-12-25T09:10:45+03:00
Происшествия

Парень украл из магазина «новогодний набор»: чай, шоколад, фрукты и сигареты

Часть похищенного товара удалось вернуть
Анна СЕМИНА
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22-летний житель рабочего поселка Тальменка Алтайского края настолько рьяно готовился к празднованию Нового года, что решил обокрасть местный магазин.

Парень залез в магазин под покровом ночи: сорвал навесной замок на двери запасного входа, зашел в помещение и украл оттуда чай, кофе, шоколад, яблоки, груши, мандарины, пиво, сигареты и наличку – 3600 рублей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Он уже дает признательные показания. Часть похищенного у него изъяли. Общую сумму ущерба в Главном управлении МВД России по региону не уточняют.

Против него завели уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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