ЛДПР пикетирует управляющую компанию «ДЕЗ-2» в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-25T08:57:10+03:00

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Сегодня, 25 декабря, на улице А. Петрова, 197 в Барнауле проходит пикет ЛДПР. Поводом для этой акции стали массовые жалобы горожан на управляющую компанию «ДЕЗ-2 Ленинского района».

- Местные жители считают, что УК пытается переложить на их плечи свои долги. Так, в квитанциях за октябрь 2018 года, которые получили жильцы дома №4 по улице Островского, пересчитали оплату холодной воды и водоотведение за 2011-2012 годы. Жители считают, что такой перерасчет - не что иное, как обман. Ведь с 2008 года во всех квартирах установили индивидуальные приборы учета воды, а в 2012 году - общедомовые, - пишет «МК на Алтае».

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин по каждому обращению сделал запросы в Госинспекцию и прокуратуру Алтайского края.

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