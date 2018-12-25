2018-12-25T08:57:10+03:00
Общество

ЛДПР пикетирует управляющую компанию «ДЕЗ-2» в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Сегодня, 25 декабря, на улице А. Петрова, 197 в Барнауле проходит пикет ЛДПР. Поводом для этой акции стали массовые жалобы горожан на управляющую компанию «ДЕЗ-2 Ленинского района».

- Местные жители считают, что УК пытается переложить на их плечи свои долги. Так, в квитанциях за октябрь 2018 года, которые получили жильцы дома №4 по улице Островского, пересчитали оплату холодной воды и водоотведение за 2011-2012 годы. Жители считают, что такой перерасчет - не что иное, как обман. Ведь с 2008 года во всех квартирах установили индивидуальные приборы учета воды, а в 2012 году - общедомовые, - пишет «МК на Алтае».

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин по каждому обращению сделал запросы в Госинспекцию и прокуратуру Алтайского края.

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Жители ветхого и аварийного жилья, вышедшие на пикет, держали плакаты с лозунгами: «Потолок-убийца в тюрьму не сядет», «Чиновник! Сколько нам еще жить в страхе?!», «Сегодня трещина – завтра смерть!» и другими (подробнее)

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