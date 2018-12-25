2018-12-25T08:22:13+03:00
Спорт

Стрелок Сергей Каменский стал лучшим спортсменом Алтайского края

Его отметили по итогам 2018 года
Анна СЕМИНА
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Стрелок из Бийска Сергей Каменский был признан комиссией регионального управления спорта и молодёжной политики лучшим спортсменом года.

По итогам уходящего года Каменский показал наилучший результат из алтайских спортсменов. Именно он получит приз «Олимпийская доблесть Алтайского края». В этом сезоне он завоевал три медали чемпионата мира (два золота и серебро), «золото» чемпионата Европы. Также он отметился на чемпионате страны и этапах Кубка мира. Тем временем наставник Сергея – его отец Игорь Каменский также вошел в список лучших тренеров.

Помимо этого были определены лучшие спортсмены в олимпийских и не олимпийских видах спорта и по другим категориям. В список также вошли гребцы Ирина Андреева, Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов, Артем Пискун, лыжница Яна Кирпиченко, гимнаст Сергей Найдин, борец Виталий Щур, легкоатлет Сергей Шубенков и многие другие. В список лучших наставников вошли Сергей Клевцов, Аркадий Конюхов, Елена Соколова и другие.

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