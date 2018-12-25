2018-12-25T08:00:25+03:00
Общество

Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки для детей Заринска

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки для детей ЗаринскаАлтай-Кокс подготовил новогодние подарки для детей ЗаринскаФото: предоставлено пресс-службой
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В канун Нового года дети сотрудников Алтай-Кокса получат от предприятия 2500 праздничных подарков.

В подарочный набор входят конфеты, многофункциональная сумка-планшетка со светоотражающей полосой для безопасности юных пешеходов и игровой комплект «Выходи играть» (карточки с описанием детских игр для разных возрастов).

К подарку прилагается пригласительный билет на новогодние утренники для детей от 2 до 10 лет. Малыши пойдут на представление «Где живет настоящее волшебство», а ребята постарше – на креативное шоу «Килограммы новогодних эмоций». Представления пройдут в начале января в городском доме культуры «Строитель».

Более 250 новогодних подарков Алтай-Кокса вручат ребятишкам из малообеспеченных семей, подшефного детского дома, а также воспитанникам православного детского сада и воскресной школы.

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