2018-12-25T06:22:26+03:00
Общество

Рождество: от смирения к славе

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Рождество: от смирения к славеРождество: от смирения к славе
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Герой фильма «Мусорщик» - миллионер, который устроился работать дворником. Он добросовестным трудом заслужил добрую славу как образцовый уборщик мусора. Однако, после рабочего дня он ходит в роскошном костюме и ужинает с мэром города на великолепной яхте. Столичная журналистка спрашивает миллионера, зачем он взялся за это грязное в прямом смысле слова дело. Он ответил обезоруживающе просто: «Ну, кто-то ведь должен убирать мусор».

Иисус в чём-то похож на того мусорщика. Он «переоделся» и всю славу небес сменил на хлев, который стал его роддомом, и на кормушку для скота, которая стала его колыбелью. Тогда в Вифлееме в человеческом теле родился Спаситель мира, но для беременной мамы этого Младенца не нашлось места ни в домах, ни в гостинице.

Когда Иисус вырос, Он тоже занялся мусором этого мира, но не в экологическом, а в духовно-нравственном смысле слова. Принципиальное отличие от киномусорщика состояло в том, что у Иисуса не было возможности по вечерам снимать, словно грязную одежду, своё родство с Иосифом и Марией, отменять до утра свой статус сына плотника. Иисус всегда ел только то, что ела его земная семья. Он всегда одевался так же просто, как Его ученики.

Да, кто-то должен убирать мусор во дворе. Но вместо богатого мусорщика могли найти и другого дворника. А вместо Иисуса никто из земных созданий не мог взять на Себя мусор наших грехов. Такой мусорщик должен был спуститься с Небес! При этом Он и не обязан был делать это. Он сделал это добровольно. По любви к нам! Для этого Ему пришлось проявить величайшее смирение. Библия говорит, что за это смирение Бог превознёс Его и прославил Его имя.

Праздник Рождества Христова напоминает нам, как и откуда начинался путь к славе воплотившегося Сына Божьего. Пусть размышления о Рождестве помогут нам перед лицом людской несправедливости или равнодушия проявлять смирение, удержаться от гнева и желания мести. За это Бог даст нам силу благодати, чтобы пройти через все испытания на жизненном пути!

Сергей Потапов, пастор церкви «Новая Жизнь» г. Барнаула, тел. (3852) 40-06-63.

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