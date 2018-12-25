2018-12-25T09:22:54+03:00
Происшествия

Пенсионерка едва не попалась на старую схему мошенников

Ей сообщили, что родственник попал в беду
Анна СЕМИНА
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Бабушка не отдала незнакомцу деньгиБабушка не отдала незнакомцу деньгиФото: Анна СЕМИНА
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66-летняя жительница села в Кулундинском районе Алтайского края чуть не стала жертвой мошенников. Ее пытались обмануть по старой схеме.

- Потерпевшей вечером позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук якобы толкнул человека, разбил ему голову и в настоящий момент его доставили в полицию, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Чтобы вызволить родственника из камеры, с бабушки потребовали 50 тысяч рублей. Деньги следовало заплатить срочно. В противном случае «процесс» был бы запущен.

Примечательно, что о подобных способах отъема денег пенсионерка знала, участковый доносил информацию. Поэтому она спокойно прекратила разговор и сообщила о произошедшем в полицию.

В данный момент по факту мошенничества проводится проверка. Устанавливается номер, с которого звонили пенсионерке.

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