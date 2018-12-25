Пенсионерка едва не попалась на старую схему мошенников
66-летняя жительница села в Кулундинском районе Алтайского края чуть не стала жертвой мошенников. Ее пытались обмануть по старой схеме.
- Потерпевшей вечером позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук якобы толкнул человека, разбил ему голову и в настоящий момент его доставили в полицию, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Чтобы вызволить родственника из камеры, с бабушки потребовали 50 тысяч рублей. Деньги следовало заплатить срочно. В противном случае «процесс» был бы запущен.
Примечательно, что о подобных способах отъема денег пенсионерка знала, участковый доносил информацию. Поэтому она спокойно прекратила разговор и сообщила о произошедшем в полицию.
В данный момент по факту мошенничества проводится проверка. Устанавливается номер, с которого звонили пенсионерке.