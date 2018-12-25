2018-12-25T06:17:55+03:00
Экономика

ВТБ планирует удвоить число клиентов малого и среднего бизнеса за ближайшие 2-3 года

САПОЖКОВА Александра
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Банк ВТБ констатирует среднемесячный прирост остатка кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах 1,3%, а с начала года в 13,2%.

Как сообщил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президента банка ВТБ Руслан Еременко в интервью ИА «Прайм», в банке делается упор на развитие в регионах с целью нарастить присутствие в малом бизнесе.

- Это важнейший сегмент для развития экономики страны и плотная работа с ним – задача номер один для наших региональных подразделений по всей стране, - отметил топ-менеджер банка.

Всего на текущий момент в банке более 500 тысяч клиентов малого и среднего предпринимательства. В ВТБ планируют вдвое нарастить количество активных клиентов этого сегмента в течение 2-3 лет.

- Для предпринимателей сейчас банк должен быть очень продвинутым и удобным. При этом ему нужно быть системным и надежным, - считает Руслан Еременко.

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