Контрабандиста-табачника задержали на алтайской границе

СЕГОДНЯ 05:09 2018-12-25T05:10:28+03:00

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Алтайские пограничники задержали контрабандиста, который пытался провести в своем автомобиле партию сигарет без акцизов. Табачные изделия он спрятал в специальном тайнике, как окаалось, не надежном.

Автомобиль в Угловском районе. Мужчина вез 5,5 тыс. пачек сигарет разных марок из Казахстана. Нелегальные табачные изделия он собирался продать на территории Алтайского края.

Нелегальную партию сигарет изъяли. Как сообщают сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю по факту возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ переданы в полицию,

Кстати, это не первая попытка нелегального ввоза сигарет. Весной на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» пограничники арестовали почти 600 тыс. пачек сигарет. Контрабандисты прятали их под макулатурой. Всего в этом году зафиксировали 20 подобных случаев.