Бывшего управделами губернатора будут судить за хищение 32 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:41 2018-12-25T04:48:12+03:00

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Бывшего управляющего делами губернатора Алтайского края будут судить за получение взятки в особо крупном размере и растрату. Так под суд пойдет его пособник, директор ООО СК «РемСтрой» Евгений Фоканов.

По данным краевого Следственного комитета, в 2013 году Белобородов и Фоканов в обход конкурсных процедур заключили госконтракты на реконструкцию, ремонт и строительство зданий и объектов.

- За данную услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились, либо производились по завышенной стоимости.

В ходе предварительного следствия Белобородов своей вины не признал, директор строительной компании Фоканов оказывал содействие следствию. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемым им деяниям, в связи с чем уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.