Хоккеисты «Алтая» обыграли «Красноярских Рысей» в повторном матче

СЕГОДНЯ 17:52 2018-12-24T17:52:44+03:00

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Хоккеисты «Алтая» провели повторный домашний матч против «Красноярских Рысей» в рамках регулярного сезона Первенства ВХЛ.

После того, как барнаульцы одержали победу в воскресном матче со счетом 3:1, местные болельщики ждали, что «Алтай» вновь возьмет верх над соперником.

В первом периоде хоккеисты обеих команд не порадовали публику большим количеством опасных моментов, в итоге стартовый отрезок завершился с закономерным счетом 0:0.

Нули на табло сохранились и после второго периода. В заключительном игровом отрезке команды снова не спешили открывать счет. Казалось, что игра продолжится в овертайме, но гостей подвели удаления. В самой концовке матча «Алтай» получил двойное численное преимущество, которое за 16 секунд до финальной сирены реализовал капитан «Алтая» Владислав Янцен. В итоге барнаульцы одержали победу со счетом 1:0.

После двух побед над «Красноярскими Рысями» «Алтай» закрепился на шестом месте в турнирной таблице.