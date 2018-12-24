2018-12-24T16:25:25+03:00
Происшествия

Алтайский заключенный «торговал» красной икрой крупным оптом

Осужденный за убийство прибавит себе срок за мошенничество
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Новоалтайска, осужденный за убийство, по всей вероятности прибавит себе срок лишения свободы за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 40-летний мужчина, отбывающий наказание за убийство, сумел раздобыть миниатюрный сотовый телефон, который он прятал в мыльнице с двойным дном. С помощью этого телефона заключенный разместил на одном из сайтов объявление о продаже красной икры крупным оптом. При этом он сильно занизил реальную стоимость товара, а также написал о возможности доставки икры с Камчатки в любые регионы России.

Тех, кого заинтересовало данное предложение, злоумышленник убеждал в необходимости внесения предоплаты и указывал банковские счета, к которым имел доступ. Таким образом, он обманул желающих купить дешевую икру на сумму, превышающую 300 тысяч рублей.

В настоящее время расследование этого уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

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