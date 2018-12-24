Жительница Барнаула отсудила 47 тысяч рублей после падения на тротуаре

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-24T15:36:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула получит 47 тысяч рублей в качестве морального и материального вреда после падения на скользком тротуаре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю, инцидент произошел еще в феврале 2017 года. Женщина поскользнулась на тротуаре рядом с одним из домов на улице Шумакова.

В результате падения она получила травмы средней тяжести. Центральный районный суд Барнаула обязал ответчика, которым в данной ситуации выступил «Автодрострой», выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве морального вреда и еще 7 тысяч рублей, компенсирующих материальный ущерб.

Ответчик с таким решением не согласился, сославшись на то, что работы по очистке тротуара были выполнены своевременно и надлежащим образом.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда жалоба ответчика оставлена без удовлетворения, коллегия согласилась с выводами районного суда.