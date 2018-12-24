Прокуратура требует лишить полномочий 14 депутатов Барнаульской городской Думы

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-24T14:19:24+03:00

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Прокуратурой Барнаула провела проверку на тему противодействия коррупции в деятельности депутатов городской Думы и выявила грубейшие нарушения.

В списке нарушителей 14 депутатов БГД. Они предоставили недостоверные и неполные сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. К примеру, проверка вскрыла, что один из «служителей» не указал, что у него в собственности есть два помещения – площадью 176, 8 кв.м. и 142,3 кв.м, а также он не указал, что продал два земельных участка площадью 724 кв.м и 886 кв.м. Помимо этого неверно были указаны площади и доли в праве собственности девяти квартир и одного земельного участка.

Также среди нарушений встречались факты занижения дохода от продажи автомобиля, увеличение уставного капитала за счет чистой прибыли и т.д.

В списке тех, кого прокуратура требует лишить полномочий – 14 депутатов. Прокурор Барнаула внес в БГД представление. Оно было рассмотрено на заседании представительного органа, правда, вопрос о досрочном прекращении полномочий в установленном порядке не рассмотрен.

Таким образом, прокурор Центрального района был вынужден направить заявление о признании решения думы незаконными. Заявление находится на рассмотрении.