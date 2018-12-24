Барнаулец Альберт Гаун стал призером чемпионата России по тхэквондо

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-24T13:43:33+03:00

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Барнаульский спортсмен Альберт Гаун вернулся в строй и на днях принял участие в чемпионате России по тхэквондо.

Турнир проходил с 19 по 23 декабря в Рязани. В последнее время подопечного Петра Маркина практически не было видно на соревновательном поприще. Он проходил лечение и восстановление после операции. Сейчас же Альберт постепенно входит в привычный ритм жизни. Чемпионат страны для него первый серьезный турнир в этом году.

Гаун боролся за награды в весовой категории до 80 кг. Всего же наш регион представляли четверо спортсменов. У Альберта самый лучший результат. В пресс-службе министерства спорта Алтайского края сообщают, что он занял третье место, уступив в поединке за выход в финал будущему серебряному призеру Андрею Земледельцеву из Воронежа. «Золото» у Дали Ишбердин из Башкортостана.