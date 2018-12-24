2018-12-24T13:13:05+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли на Алтае во время пожаров

Все они произошли в минувшие выходные
Анна СЕМИНА
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Четыре человека погибли в Алтайском крае на пожарах. Оба раза они происходили в частных домах.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, первый пожар произошел ночью 22 декабря в Октябрьском районе Барнаула. Огонь вспыхнул в частном доме.

- Уже во время тушения пожарные обнаружили тела двоих человек: 69-летнего хозяина и его 47-летнего знакомого, пришедшего в гости. Предварительная причина пожара – перекал печи, - рассказывают в ведомстве.

Другой несчастный случай произошел в одном из сел Первомайского района и также в частном доме. Жертвами стали 60-летняя женщина и 40-летний мужчина. И снова в качестве основной версии ЧП – перекал печи.

По обоим фактам проводятся доследственные проверки.

Напомним, с начала зимы в Алтайском крае только от отравления угарным газом пострадали восемь человек. Двое из них скончались.

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