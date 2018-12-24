2018-12-24T11:45:42+03:00
Общество

Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

САПОЖКОВА Александра
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Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздникомЭнергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздникомФото: предоставлено пресс-службой
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На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Три сотрудника удостоились почетных грамот Управления по промышленности и энергетике, еще семь – почетных грамот и благодарностей администрации города и Заринского городского собрания депутатов. 38 энергетиков получили почетные грамоты и благодарственные письма Алтай-Кокса.

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

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