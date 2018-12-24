2018-12-24T11:59:44+03:00
Общество

Алтай вошел в ТОП-10 регионов по продажам мандаринов к Новому году

В регионе было продано около 119 тонн мандаринов
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Средняя стоимость за 1 кг мандарин по России составляет 82,23 руб.Средняя стоимость за 1 кг мандарин по России составляет 82,23 руб.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С начала осени россияне купили более 6115 тонн мандаринов. В ТОП-10 регионов по продажам мандаринов помимо Алтайского края также вошли Красноярский край, Томская область, г. Москва, Новосибирская область, Пермский край, Кемеровская области, Башкортостан, Удмуртия, Московская область и Алтайский край. На Алтае было продано около 119 тонн мандаринов. Такие данные приводит оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс. Во время исследования было проанализировано более 4 млрд кассовых чеков по всей стране.

- Всплеск продаж начался в 20 числах октября, достигнув пика 19-25 ноября, когда за неделю было продано 371 тонны. Рост за месяц произошел в 6,6 раз. Однако такой спрос не повлиял на среднюю цену, которая в конце октября стабилизировалась в диапазоне от 88 до 95 руб. за кг. Второй пик продаж пришелся на период с 10 по 16 декабря (340 тонн), - рассказывал Александр Попов, руководитель направления PR Оператора фискальных данных OFD.ru.

Средняя стоимость за 1 кг мандарин по России составляет 82,23 руб. Самые дорогие мандарины - в Магаданской области – 488 рублей за кг. Самые дешевые цитрусовые оказались в Костромской области – 60,49 руб. Для сравнения - в Москве средняя стоимость составила 113,34 руб. за кг, в Алтайском крае - 79,27 рублей.

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