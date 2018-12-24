2018-12-24T12:16:06+03:00
Происшествия

Учитель барнаульской школы насиловал мальчика в классе

Ранее он совершал подобные действия в других школах города
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Фото Олега УкладоваФото Олега Укладова
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Учителю одной из барнаульских школ предъявлено обвинение после того, как выяснилось, что он систематически насиловал мальчика в классе во время дополнительных занятий.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, по предварительным данным классный руководитель одной из городских школ на протяжении длительного времени насиловал своего ученика. Учитель совращал мальчика прямо в классе.

После того, как подозреваемого задержали в школе, в его квартире провели обыск и изъяли материалы, которые указывали на то, что ранее этот педагог неоднократно совершал подобные действия в отношении других учеников барнаульских школ. В настоящее время следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении учителя меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следствию предстоит дать оценку бездействию руководства учебных заведений, в которых работал преподаватель, а также должностным лицам профильных министерств и ведомств Барнаула и Алтайского края.

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