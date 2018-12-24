2018-12-24T11:02:19+03:00
Общество

К признанию - на «Крыльях добра»

Завершился конкурс творческого мастерства среди людей с ограниченными возможностями
Лидия АРИСТАРХОВА
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"Лавка добра""Лавка добра"Фото: из архива компании
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15 декабря в Барнауле наградили лауреатов и победителей краевого конкурса по декоративно-прикладному искусству «Крылья Добра» среди людей с ограниченными возможностями здоровья и матерей, воспитывающих детей с ментальными проблемами.

Идея его проведения принадлежала «Лавке Добра» - автономной некоммерческой организации, известной жителям краевой столицы своими социально-ориентированными проектами.

- Мы преследовали несколько очень важных задач: не только поддержать талантливых творческих людей с ограниченными возможностями, с которыми уже и так долгое время успешно сотрудничали, но и найти новых самородков, - рассказывает Николай Алексеев, директор по развитию «Лавки добра». - В итоге нам действительно посчастливилось познакомиться с настоящими дарованиями, мастерами и мастерицами со всего Алтайского края: Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, сел Первомайское и Шипуново!

С 8 октября по 25 ноября на конкурс поступило 170 работ от 52 участников. При этом поражало разнообразие направлений и техник, в которых были выполнены многочисленные изделия: ткачество, резьба и роспись по дереву, плоская чеканка, керамика, художественная игрушка, шитье, вязание, валяние. Конкурсанты прекрасно продемонстрировали то, что они умеют делать и то, что они делают с душой. Каждая работа по-своему отличалась оригинальностью, выразительностью, качеством и эстетичностью.

"Лавка добра" Фото: из архива компании

"Лавка добра"Фото: из архива компании

В итоге 1 место и денежную премию в размере 5000 рублей заслуженно получила Ирина Селезнева из города Бийск - мама, воспитывающая ребенка с расстройствами аутистического спектра.

2 место и денежная премия 3000 рублей досталась не менее талантливой маме ребенка с расстройствами аутистического спектра - Елене Гевара.

3 место и денежная премия 2000 рублей ушла Марии Жемерикиной из Новоалтайска. Мария работает в Комплексном центре социального обслуживания с людьми с ограниченными возможностями и попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Абсолютно все участники и лауреаты конкурса получили дипломы и возможность выставить свою продукцию для реализации в магазине сувениров и подарков «Лавка Добра» на безвозмездной основе.

- Это благодарный и благородный труд! – уверен Николай Николаевич. - Подобные конкурсы очень сближают людей и являются одним из стимулов творить дальше, творить лучше. Люди с ограниченными возможностями и мамы особенных деток начинают искренне верить и понимать - они не одиноки, что они умеют делать то, что находит отклик в душе каждого человека.

Кстати

А познакомиться ближе с продукцией «Лавки добра» и приобрести оригинальные изделия ручной работы, уникальные новогодние подарки, а также традиционные алтайские сувениры вы можете по адресу:

г. Барнаул, ул.Молодежная, 28 (тел. +7-905-080-58-85)

https://vk.com/lavkadobra_shopgood

https://www.instagram.com/lavka_dobra_brn/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b9i6z55fs9s

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