2018-12-24T10:57:44+03:00
Происшествия

Завод алюминиевого литья полыхал в Барнауле

Огонь охватил около 100 кв метров
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Крупный пожар произошел в Барнауле на территории Алтайского завода алюминиевого литья накануне, 23 декабря.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9 часов 8 минут. На место ЧП было направлено 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Чуть больше получаса понадобилось пожарным на то, чтобы ликвидировать возгорание.

Известно, что огнем были повреждены стены и перекрытия подсобного помещения. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. В результате ЧП никто не пострадал.

Сообщается, что вечером этого же дня произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Железнодорожном районе Барнаула. На борьбу с огнем привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. В этом пожаре также никто не пострадал.

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