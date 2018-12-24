2018-12-24T10:38:35+03:00
Экономика

"Алтайэнерго": Присоединение к электросетям должно быть быстрым и простым

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Технологическое присоединение к сетям стало главной темой обсуждения в ходе встречи директора филиала «Алтайэнерго» с представителями органов государственной и законодательной власти, а также бизнес-сообщества Алтайского края.

Участники обсудили изменения в законодательстве, связанные с процедурой технологического присоединения, а также взаимодействие в рамках этого процесса. Основной посыл, который транслировали руководители электросетевой компании: необходимо упростить процедуру техрисоединения к электрическим сетям, сделать ее более простой, быстрой, прозрачной, менее затратной и сократить время на прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети. Чтобы это стало возможным, энергетики не только оптимизируют сам технологический процесс, но и инициируют ряд обращений в муниципалитеты и ведомства.

Например, большинство проблемных вопросов по согласованию размещения электросетевых объектов возникают на землях частной и федеральной собственности (земли лесного фонда и особо-охраняемые природные территории). А это, в свою очередь, увеличивает период техприсоединения заявителей. Сейчас вопрос по упрощению процедуры согласования размещения энергообъектов в таких зонах находится на стадии проработки с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Большой интерес у присутствующих вызвал тот факт, что в скором будущем информплощадка «Алтайэнерго» станет единой информационной базой всех электросетевых компаний Алтайского края. Здесь будут сосредоточены технические данные обо всех энергообъектах региона, независимо от их принадлежности. Потребитель, например, сможет получить сведения о наличии свободной мощности и рассчитать свои возможности в части строительства новых объектов, требующих технологического присоединения к сетям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура требует лишить полномочий 14 депутатов Барнаульской городской Думы
Барнаулец Альберт Гаун стал призером чемпионата России по тхэквондо
Четыре человека погибли на Алтае во время пожаров
Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником
Алтай вошел в ТОП-10 регионов по продажам мандаринов к Новому году
Учитель барнаульской школы насиловал мальчика в классе
К признанию - на «Крыльях добра»
Завод алюминиевого литья полыхал в Барнауле
ВТБ продолжил поддержку регионального бизнеса в рамках госпрограмм
Маршрутный автобус протаранил в Барнауле металлической отбойник
Резкого повышения тарифов за вывоз мусора в Барнауле не будет
Две маршрутки столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина
Жителям Барнаула названивают Дюжев, Билан, Семенович
Как правильно «читать» сыр?
Барнаулец отрезал соседке голову по зову «внутреннего голоса»
«Ростелеком» поздравил алтайских малышей с новогодними праздниками
Водитель иномарки погиб на Алтае в лобовом столкновении с грузовиком
В Бийске пройдет арт-фестиваль «Лебедушка»
Более 35 млрд рублей направят в Алтайском крае на улучшение демографии
Жительница Алтайского края потеряла 20 тысяч рублей в погоне за шубой
Барнаульский «Университет» проиграл «МГТУ» в повторной встрече
Хоккеисты «Алтая» обыграли «Красноярских Рысей»