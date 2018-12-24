"Алтайэнерго": Присоединение к электросетям должно быть быстрым и простым

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-24T10:38:35+03:00

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Технологическое присоединение к сетям стало главной темой обсуждения в ходе встречи директора филиала «Алтайэнерго» с представителями органов государственной и законодательной власти, а также бизнес-сообщества Алтайского края.

Участники обсудили изменения в законодательстве, связанные с процедурой технологического присоединения, а также взаимодействие в рамках этого процесса. Основной посыл, который транслировали руководители электросетевой компании: необходимо упростить процедуру техрисоединения к электрическим сетям, сделать ее более простой, быстрой, прозрачной, менее затратной и сократить время на прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети. Чтобы это стало возможным, энергетики не только оптимизируют сам технологический процесс, но и инициируют ряд обращений в муниципалитеты и ведомства.

Например, большинство проблемных вопросов по согласованию размещения электросетевых объектов возникают на землях частной и федеральной собственности (земли лесного фонда и особо-охраняемые природные территории). А это, в свою очередь, увеличивает период техприсоединения заявителей. Сейчас вопрос по упрощению процедуры согласования размещения энергообъектов в таких зонах находится на стадии проработки с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Большой интерес у присутствующих вызвал тот факт, что в скором будущем информплощадка «Алтайэнерго» станет единой информационной базой всех электросетевых компаний Алтайского края. Здесь будут сосредоточены технические данные обо всех энергообъектах региона, независимо от их принадлежности. Потребитель, например, сможет получить сведения о наличии свободной мощности и рассчитать свои возможности в части строительства новых объектов, требующих технологического присоединения к сетям.