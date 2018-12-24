ВТБ продолжил поддержку регионального бизнеса в рамках госпрограмм

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-24T10:34:45+03:00

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В 2018 году ВТБ продолжил поддержку регионального бизнеса в рамках мер государственной поддержки предпринимательства. По итогам 9 месяцев 2018 года кредитный портфель ВТБ по этому направлению превысил 100 млрд рублей, рассказал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко в интервью ИА «Прайм». Топ-менеджер банка отметил, что, прежде всего, речь идет о программах, реализуемых совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития, министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП.

Топ-менеджер сообщил, что в том числе в рамках Программы 1706 в банке действует 131 кредитное соглашение на общую сумму 10,8 млрд рублей. Эта программа реализуется с начала 2018 года совместно с Министерством экономического развития РФ и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др.

Как отметил Руслан Еременко, банк видит высокую заинтересованность рынка в льготных механизмах господдержки, поскольку эти инструменты позволяют получить средства на развитие бизнеса на доступных условиях.