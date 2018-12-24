Маршрутный автобус протаранил в Барнауле металлической отбойник

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-24T09:26:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №33 произошло в Барнауле накануне, 23 декабря.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла на проспекте Красноармейском в районе дома №3 в 22 часа 5 минут. Водитель маршрутного автобуса №33 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир маршрутки 1989 года рождения. Мужчине была оказана медицинская помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, на проспекте Ленина в Барнауле столкнулись две маршрутки. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, по два пассажира из каждого автобуса. Им была оказана медицинская помощь на месте аварии. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Из-за этой аварии было парализовано движение транспорта по проспекту Ленина в направлении от Речного вокзала в сторону площади Советов.