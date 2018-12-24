Резкого повышения тарифов за вывоз мусора в Барнауле не будет

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-24T09:02:26+03:00

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В алтайском управлении по госрегулированию цен и тарифов опровергли слухи том, что с 2019 года в Барнауле ожидается резкий скачок цен на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет «Политсибру».

Повышение будет, но в ведомстве уверяют, что оно составит лишь несколько рублей.

Так, стоимость вывоза и захоронения ТКО на человека в Барнауле составит:

- с 1 января 2019 по 30 июня 2019: за отходы IV класса опасности - 67,95 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел.

- с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019: за IV класс опасности – 69,61 руб/чел., за V класс опасности – 61,25 руб./чел.

В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны (Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Первомайский, Павловский, Ребрихинский, Троицкий, Тальменский, районы):

- с 1 января 2018 по 30 июня 2019: за IV класс опасности – 45,68 руб/чел., за V класс опасности – 41,17 руб./чел.

- с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019: за IV класс опасности – 46,79 руб/чел., за V класс опасности – 41,17 руб./чел.

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