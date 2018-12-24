Две маршрутки столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-24T08:37:53+03:00

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Два маршрутных автобуса столкнулись на проспекте Ленина в Барнауле сегодня, 24 декабря. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 9 часов 40 минут. Столкнулись маршрутки №6 и №29. Известно, что перед ударом «шестерка» поворачивала налево, а маршрутка №29 ехала во встречном направлении. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, по два пассажира из каждого автобуса. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ДТП, госпитализация не понадобилась.

После столкновения двух маршруток движение на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Никитина было полностью парализовано по направлению от Речного вокзала в сторону площади Советов. Другой общественный транспорт и автомобили объезжали аварию по улице Горького и проспекту Комсомольскому.