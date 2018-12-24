Как правильно «читать» сыр?

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-24T08:19:09+03:00

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Массовая доля жира в сыре часто становится принципиальным моментом при выборе н этого продукта. Например, массовая доля жира 50%. Это тот показатель, который крупно и жирно пишут на пачке. Но, если посмотреть состав, то в нем будет указано 29%. Сыр, на пачке которого будет указано - 45% жира в сухом веществе, в составе будет иметь 20-25% жира.

На самом деле цифры на пачке всегда указывают процентное содержание жира в сухом веществе. Так, если указано, что жирность сыра 50%, то это значит, что в 100 г его содержится 32,5 г жира (в сыре данного вида на 100 г веса обычно приходится 65 г сухого вещества, 50% которого и составит 32,5 г).

На этикетке сыра, например, указано, что жирность его 50%. При обычной расфасовке таких сыров по 250 г это составит 62,5 г чистого молочного жира, так как сыр чаще всего содержит 50% сухих веществ.

Приведенные расчеты ориентировочны, так как абсолютное количество жира может быть несколько меньшим или большим (в пределах 1-2 г), ввиду того, что содержание влаги в каждой партии сыра несколько колеблется в зависимости от разных условий. Поэтому, предприятия, изготовляющие сыр, указывают наиболее точный показатель, а именно — обусловленный рецептурой процент жира в сухом веществе.

Таким образом, выбирая сыр нужно смотреть именно на состав сыра, а не на то, что написано у него на пачке. Вы узнаете, что большинство сыров содержат 20% жира, а если есть по кусочку в день это не так и много. Зная это, многие производители сейчас пошли на уловку. Они пишут на упаковке сразу жирность настоящую, а не в сухом веществе и, в сравнении с другими сырами кажется, что этот сыр диетический. Хотя вокруг могут быть сыры совсем не жирные. Проверяйте именно состав сыра.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» является учреждением, имеющим соответствующую аккредитацию на выполнение исследований молока и молочных продуктов на показатель качества и безопасности.

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