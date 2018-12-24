Барнаулец отрезал соседке голову по зову «внутреннего голоса»

СЕГОДНЯ 08:02 2018-12-24T08:02:18+03:00

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Житель Барнаула после совместной выпивки зверски убил свою соседку. Сначала он нанес женщине 25 ударов ножом, а затем отрезал ей голову.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в сентябре 2018 года. Осужденный распивал спиртное вместе со своей женой и соседкой, которая пришла к ним в гости. Отправив жену в магазин за добавкой, хозяин дома успел поссориться с гостьей, после чего схватился за нож. Он нанес женщине не менее 25 ударов, а после отрезал ей голову.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. При этом он пояснил, что убить соседку его заставил «внутренний голос».

По результатам психолого-психиатрической экспертизы осужденного признали вменяемым. В итоге суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.