СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-24T07:37:06+03:00

Водитель иномарки погиб на Алтае в лобовом столкновении с грузовиком Фото: предоставлено пресс-службой

Личность погибшего мужчины пока не установили

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Водитель автомобиля «Хонда ЦР-В» погиб на алтайской трассе после лобового столкновения с грузовиком «МАН».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 23 декабря, в 22 часа 30 минут на 46 километре автомобильной дороги «Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан».

Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Хонда ЦР-В», не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «МАН ТГА 413» под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи». Водитель грузовика получил телесные повреждения, не госпитализирован.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.