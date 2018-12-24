В Бийске пройдет арт-фестиваль «Лебедушка»

СЕГОДНЯ 05:48 2018-12-24T05:49:27+03:00

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30 декабря в Бийске откроется первый арт-фестиваль «Лебедушка».

Как сообщает «Бийский рабочий», его участники будут соревноваться в создании снежных фигур. Выступить можно в одной из трех номинаций: «Снежная фигура», «Оригинальная фигура» или «Карнавал лебедушек».

Но это еще не все – в рамках фестиваля пройдут выставки, мастер-классы и карнавал. Пройдет мероприятие на набережной поселка Молодежный.

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