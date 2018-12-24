Более 35 млрд рублей направят в Алтайском крае на демографию

СЕГОДНЯ 05:07 2018-12-24T05:09:17+03:00

В регионе будут повышать благосостояние семей при рождении детей

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К реализации национального проекта «Демография» в Алтайском крае приступят в 2019 году. На эти цели выделят более 35 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, национальный проект включает в себя пять региональных направлений: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья».

Как отметила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в ближайшие шесть лет усилия региональных властей будут направлены на повышение благосостояния семей при рождении детей, всемерную поддержку старшего поколения, создание достойных условий для активного, здорового долголетия.