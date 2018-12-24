Жительница Алтайского края потеряла 20 тысяч рублей в погоне за шубой

СЕГОДНЯ 04:18 2018-12-24T04:18:19+03:00

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Жительница Первомайского района Алтайского края потеряла более 20 тысяч рублей после попытки купить норковую шубу с якобы большой скидкой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 37-летняя жительница увидела объявление о продаже норковой шубы в одной из социальных сетей. В нем же она прочитала, что курьер доставит меховое изделие в течение недели после полной оплаты.

Ничего не подозревая, потерпевшая перевела на указанный счет более 20 тысяч рублей. После этого она ждала доставку шубы на протяжении недели, как это было указано в объявлении. Спустя этот срок, она так и не дождалась покупки, а также обнаружила, что объявление удалено. Только тогда женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.