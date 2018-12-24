Барнаульский «Университет» проиграл «МГТУ» в повторной встрече

СЕГОДНЯ 03:43 2018-12-24T03:43:45+03:00

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Игроки барнаульского «Университета» провели очередные матчи в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А». В минувшие выходные 22 и 23 декабря «студенты» сыграли в Москве с местным клубом «МГТУ».

В первой встрече барнаульцы сумели добиться убедительной победы в трех партиях – 25:18, 25:17, 25:22.

Совсем иначе сложился повторный матч. В первом сете сильнее оказались москвичи – 25:19. Концовка второй партии прошла в борьбе, но и здесь удача благоволила игрокам «МГТУ» – 26:24. Игроки «Университета», словно разозлившись, разгромили соперника в третьем сете – 25:11. Алтайская команда выглядела убедительнее и в четвертой партии – 25:16.

Казалось, что психологическое преимущество на стороне «Университета», которому удалось кардинально переломить ход матча, но на тай-брйке волейболисты «МГТУ» показали своей игрой, что их не так-то просто сломить. В решающей партии сильнее оказались москвичи – 15:8.

После очередного тура «Университет» занимает седьмое место в турнирной таблице.