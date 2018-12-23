Хоккеисты «Алтая» обыграли «Красноярских Рысей»
Хоккеисты «Алтая» в воскресенье, 23 декабря, принимали на своем льду команду «Красноярские Рыси» и обыграли их.
Встреча состоялась на льду дворца спорта «Динамо». Сегодня ворота барнаульцев защищал Кирилл Волохин. Для него эта встреча не была простой: уже на восьмой минуте из-за ошибки одноклубников он пропустил шайбу. Часто бывает, что после того неудачного начала игра рассыпается, но к счастью, «алтайцы» не раскисли.
Во втором периоде наши хоккеисты не только сравняли, но и вышли вперед – 2:1. Заброшенными шайбами отличились Владислав Шляхов и Роман Решетников.
Окончательный же счет матча установил Владислав Янцен. Причем забил он в пустые ворота: гости пошли ва-банк и сняли голкипера. В итоге – 3:1 в пользу «Алтая».
В понедельник, 24 декабря, состоится повторная встреча соперников. Начало в 19.00.
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