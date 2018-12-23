2018-12-23T11:52:17+03:00
Происшествия

Мужчина искромсал сожительницу ножом

Ему дали 11 лет колонии
Анна СЕМИНА
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54 удара получила потерпевшая54 удара получила потерпевшаяФото: Анна СЕМИНА
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Житель Первомайского района Алтайского края буквально искромсал ножом свою сожительницу.

Суд установил, что в пьяном угаре мужчина напал на свою возлюбленную, когда она была на ферме. Кухонным ножом он нанес ей не менее 54 ударов в шею, туловище, а также по рукам и ногам.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Во время судебного заседания мужчина свою вину полностью признал. Он рассказал, что мотивом к совершению преступления послужили «личные неприязненные отношения к потерпевшей». Они появились после того, как осужденный, будучи в изрядном подпитии, поссорился с сожительницей.

- Он не выдержал ее оскорблений и напал на нее, - уточняют в ведомстве.

Суд отправил убийцу в колонию на 11 лет и назначил еще два года ограничения свободы во время которых он должен будет отмечаться.

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