В Барнауле закрыли ТЦ «Геомаркет»
В Барнауле временно приостановил работу торговый центр «Геомаркет».
Как сообщает Телеграм-канал «Неляпунов», торговый центр, расположенный по адресу проспект Ленина, 154а, закрыт по определению суда.
- В настоящий момент входы в здание опечатаны, - говорится в сообщение.
При этом причины закрытия не уточняются, но не исключено, что это связано с нарушениями пожарной безопасности.
Напомним, торговый центр «Геомаркет» был открыт в октябре 2005 года. Изначально в нем шла торговля товарами для ремонта, корпусной и мягкой мебелью, светильниками, коврами и прочим. Также часть помещений занимал магазин бытовой техники. Остальная часть была отдана под офисы и прочее. С тех пор назначение поменяло назначение лишь отчасти.
Ранее «Комсомольская правда» - Барнаул» сообщала о том, что на днях в ТРЦ «Галактика» как раз из-за нарушений пожарной безопасности были закрыты две развлекательные зоны для детей - «Карамелька» и «Весёлкино».