В Барнауле закрыли ТЦ «Геомаркет»

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-23T10:07:38+03:00

Не исключено, что это связано с нарушениями пожарной безопасности

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В Барнауле временно приостановил работу торговый центр «Геомаркет».

Как сообщает Телеграм-канал «Неляпунов», торговый центр, расположенный по адресу проспект Ленина, 154а, закрыт по определению суда.

- В настоящий момент входы в здание опечатаны, - говорится в сообщение.

При этом причины закрытия не уточняются, но не исключено, что это связано с нарушениями пожарной безопасности.

Напомним, торговый центр «Геомаркет» был открыт в октябре 2005 года. Изначально в нем шла торговля товарами для ремонта, корпусной и мягкой мебелью, светильниками, коврами и прочим. Также часть помещений занимал магазин бытовой техники. Остальная часть была отдана под офисы и прочее. С тех пор назначение поменяло назначение лишь отчасти.

Ранее «Комсомольская правда» - Барнаул» сообщала о том, что на днях в ТРЦ «Галактика» как раз из-за нарушений пожарной безопасности были закрыты две развлекательные зоны для детей - «Карамелька» и «Весёлкино».