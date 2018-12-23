2018-12-23T09:41:32+03:00
Происшествия

Машина в хлам: Страшная авария произошла на Алтае

Сообщается о пострадавших
Анна СЕМИНА
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: скриншот видео
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Машина превратилась в груду металла в результате столкновения на алтайской трассе. Авария произошла утром в воскресенье, 23 декабря.

Как сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра на трассе «Барнаул-Заринск». Там столкнулись два автомобиля. Один из них в итоге улетел в кювет и перевернулся на крышу. Второй остался на дороге, но при этом буквально превратился в груду металла.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Также сообщается о пострадавших, но их число и характер травм не уточняется.

Между тем, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул» со ссылкой на алтайских спасателей, в ближайшую неделю на региональных и федеральных трассах может увеличиться число аварий из-за снегопадов, гололеда и тумана в утренние часы.

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