Машина в хлам: Страшная авария произошла на Алтае
Машина превратилась в груду металла в результате столкновения на алтайской трассе. Авария произошла утром в воскресенье, 23 декабря.
Как сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов утра на трассе «Барнаул-Заринск». Там столкнулись два автомобиля. Один из них в итоге улетел в кювет и перевернулся на крышу. Второй остался на дороге, но при этом буквально превратился в груду металла.
На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Также сообщается о пострадавших, но их число и характер травм не уточняется.
Между тем, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул» со ссылкой на алтайских спасателей, в ближайшую неделю на региональных и федеральных трассах может увеличиться число аварий из-за снегопадов, гололеда и тумана в утренние часы.