2018-12-23T09:00:51+03:00
Происшествия

Пассажир легковушки получил травму в результате аварии

Предположительно у него травма головы
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: со страницы "Инцидент Барнаул"Фото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле произошла авария с участием двух легковушек. Пострадал пассажир одной их них.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой.

Авария произошла вечером в субботу, 22 декабря. По словам свидетелей, столкновение было довольно жестким. При этом автомобили занесло на тротуар. Одна из машин подмяла под себя знак «Пешеходный переход».

Позже пришло сообщение о том, что травмы получил один из пассажиров.

- У него на голове рассечение и есть подозрение на черепно-мозговую травму. Оба водителя трезвые, - сообщается в группе.

Участники паблика также рассказывают, что аварии на данном перекрестке происходят с завидной регулярностью.

- Перекресток Малахова/Эмилии Алексеевой. Даже не спасают установленные камеры - гоняют на «красный», - пишут они.

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