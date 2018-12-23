2018-12-23T08:37:54+03:00
Общество

Проезд под путепроводом на проспекте Строителей перекроют

Ограничения введут на несколько дней
Анна СЕМИНА
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В январе на несколько дней перекроют проезд под путепроводом на проспекте Строителей в Барнауле.

Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, 4 января в 22.00 начнутся работы на железнодорожном путепроводе, расположенном на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. Завершится ремонт 6 января. К 17.00 проезд обещают открыть.

- Ремонтные работы будут проводиться силами железнодорожников Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. Специалисты выполнят замену балок пролетного строения моста, - говорят в мэрии.

На этот период будет закрыто движение трамваев 5-го маршрута. При движении с конечной «Мясокомбинат» его укоротят до «Депо №1» на проспекте Коммунаров. Также ремонтники заузят проезжую часть для автотранспорта. На курсирование пассажирских поездов работы не повлияют.

Напомним, ремонтные работы – это необходимость. Дело в том, что 17 июля водитель МАЗа во время буксировки экскаватора не рассчитал высоту и врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода, повредив ее.

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