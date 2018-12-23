Жулики украли из барнаульского ТРЦ три пары наушников

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-23T07:09:17+03:00

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Неизвестные совершили кражу трех пар наушников из барнаульского торгово-развлекательного центра.

О происшествии стало известно из паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». Там сообщается, что полиция города разыскивает за кражу трех пар наушников двух молодых людей. Их они стащили из магазина «AVPlaza», расположенного в ТРЦ «Галактика».

Момент кражи в магазине (Инцидент Барнаул)..

По отсмотренным записям с камер наблюдения полицейские смогли определить подозреваемых. Одному из них на вид 18-25 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение. Второму на вид также около 18-25 лет, рост небольшой – 160-165 сантиметров, азиатская внешность.

Пострадавшие просят участников группы помочь установить личности подозреваемых.

Судя по тем же записям, молодые люди совершенно не стесняются складывать неоплаченные товары в свои рюкзаки. Не исключено, что это было спланированное преступление. Не предусмотрели они только одного, что их лица попадут в кадр.