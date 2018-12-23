Новогодние открытки из частных коллекций покажут в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:11 2018-12-23T06:11:18+03:00

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В Барнауле состоится показ новогодних открыток, находящихся в частных коллекциях. Гостей приглашают в воскресенье, 23 декабря.

Мини-выставка откроется в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Она будет работать в рамках творческой встречи «Новый год к нам мчится». В музее сообщают программу мероприятия:

– презентация выставки новогодних почтовых открыток из частных коллекций,

– рассказ об истории новогодних открыток,

– идеи оригинальных подарков на Новый год,

– игры, конкурсы, подарки,

– чаепитие,

– подписывание и отправление новогодних почтовых открыток.

Стоит отметить, что посетить само мероприятие можно совершенно бесплатно, а вход в музей за символичную цену – пять рублей. И все же предварительная запись обязательна!

Телефон для справок: 8-909-505-1213 (Юлия) или во «ВКонтакте».

Начало в 16.00.