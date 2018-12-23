Новогодние открытки из частных коллекций покажут в Барнауле
В Барнауле состоится показ новогодних открыток, находящихся в частных коллекциях. Гостей приглашают в воскресенье, 23 декабря.
Мини-выставка откроется в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Она будет работать в рамках творческой встречи «Новый год к нам мчится». В музее сообщают программу мероприятия:
– презентация выставки новогодних почтовых открыток из частных коллекций,
– рассказ об истории новогодних открыток,
– идеи оригинальных подарков на Новый год,
– игры, конкурсы, подарки,
– чаепитие,
– подписывание и отправление новогодних почтовых открыток.
Стоит отметить, что посетить само мероприятие можно совершенно бесплатно, а вход в музей за символичную цену – пять рублей. И все же предварительная запись обязательна!
Телефон для справок: 8-909-505-1213 (Юлия) или во «ВКонтакте».
Начало в 16.00.