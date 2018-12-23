Шахматистка из Барнаула выступит на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 05:51 2018-12-23T05:51:58+03:00

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Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова сыграет на чемпионате мира по блицу и рапиду

- Мастер ФИДЕ из Барнаула Виктория Лоскутова примет участие в чемпионате мира по блицу и рапиду среди женщин, - сообщает сайт Федерации шахмат Алтайского края. Главный турнир года состоится с 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге.

Наша спортсменка получила персональное приглашение от Федерации шахмат России. Виктория является абсолютной чемпионской Сибири среди девушек, а также обладательницей Кубка России по своему возрасту. Сейчас ей всего 15 лет.

Что касается мужской части чемпионата, то там зарегистрировано без малого 200 спортсменов. Среди участников - чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия). Призовой фонд турнира составляет 1,15 млн долларов. Мужчины разыграют в рапиде и блице по 350 тысяч долларов, а женщины - по 150 тысяч.