2018-12-23T05:34:38+03:00
Происшествия

Мошенник «по ошибке» перевел 100 тысяч рублей на чужую карту

Жертва знала о подобных случаях, но не подумала, что с ней такое может случиться
Анна СЕМИНА
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На карту перевели 100 тысяч рублейНа карту перевели 100 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае жертвой мошенников стала жительница Краснощековского района. Ей на карту «случайно» перечислили 100 тысяч рублей.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю рассказывают, что 50-летняя потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже теленка. Цена вопроса – десять тысяч рублей.

- Через некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что готов перевести всю сумму хоть сейчас, а животное заберет чуть позже, - говорят в ведомстве.

Уже потом женщина признается, что получала от участкового памятку, где рассказывалось о подобных случая мошенничества, но во время разговора с незнакомцем она об этом не подумала. Позже он заявил ей, то по ошибке перевел на карту 100 тысяч рублей. Потерпевшая решила сделать жест доброй воли и перечислила ему обратно, и только после этого проверила баланс. Тут-то и выяснилось, что на ее счет никаких поступлений не было и перечислила она свои деньги.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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