Читальный зал Президентской библиотеки открыли в Павловске
В Павловской библиотеке имени Ивана Шумилова открыли удаленный электронный читальный зал с доступом к Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.
Ее фонд насчитывает более 600 тыс. книг. Это электронные копии исторических документов, архивные материалы, фотоальбомы, газеты, журналы, монографии. Значительную часть собрания составляют документы, посвященные историческому развитию отдельных территорий страны, в том числе Алтайского края.
- В церемонии открытия приняли участие глава Павловского района Антон Воронов, главный специалист отдела библиотек, искусств и народного творчества Министерства культуры Алтайского края Елена Бабий, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Вячеслава Шишкова Татьяна Егорова, главы сельсоветов, муниципальные служащие, преподаватели, специалисты учреждений культуры, читатели библиотеки, - сообщает официальный сайт регионального правительства.