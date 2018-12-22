Мошенники взломали аккаунт и взяли «в долг» 8 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-22T15:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель села Ая Алтайского района стал жертвой мошенников, который взломали аккаунт его друга и обратились с просьбой от его имени одолжить денег.

- Накануне в социальной сети со страницы знакомого потерпевшему пришло сообщение о просьбе дать в долг 8 тысяч рублей. Мужчина, считая, что ведет переписку со своим другом, перевел на указанный им банковский счет деньги. Только после перечисления денежных средств мужчина позвонил знакомому и узнал, что его страница была взломана злоумышленниками, - сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции отдела МВД России по Алтайскому району проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Жителей просят не быть доверчивыми и помнить об интернет-мошенничествах.