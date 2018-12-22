Красивый арт-объект в виде открытого очага появился в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-22T14:29:26+03:00

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В Барнауле на Мало-Тобольской улице, которую уже подготовили к празднованию Нового года, установили открытый очаг с живым огнем – арт-объект «Жар-птица».

- Люди подходят и греются, очень красиво, рядом стоит человек, который подбрасывает дрова, чтобы пламя не погасло, - передает с места событий корреспондент «КП».

Также на площадке выступают творческие коллективы – поют и танцуют, а новогоднее настроение создают Дед Мороз и Снегурочка, с которыми могут сфотографироваться все желающие.

- Городок в этом году тут обустроили впервые, его украшает шестиметровая искусственная ель, праздничная иллюминация, светящиеся фигуры и ледяные барельефы. На праздничной площадке работают детские аттракционы, фотозоны с ездовыми хаски, - сообщают в городской администрации.

Главным событием праздника назвали «Забег Дедов Морозов», состоящий из нескольких этапов - забег с препятствиями на 200 метров, состязание групп поддержки Дедов Морозов, домашнее задание - народные забавы со зрителями.